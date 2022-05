Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

Am Börster Weg hebelten unbekannte Täter die Balkontür einer Wohnung auf und durchsuchten die Wohnräumlichkeiten nach Diebesgut. Sie entkamen unerkannt. Ob etwas entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden. Die Tatzeit liegt am Dienstag zwischen 13 Uhr und 17 Uhr.

Zwischen dem 23.04. und dem vergangenen Dienstag brachen unbekannte in ein Haus an der Forellstraße ein. Sie kletterten hierzu über einen Zaun, um dann ein Fenster aufhebeln zu können. Im Haus durchsuchten sie sämtliche Räume und Behältnisse. Nähere Täterhinweise liegen nicht vor.

Am Karawankenweg brachen unbekannte Täter in mehrere Parzellen einer Kleingartenanlage ein. Hierzu öffneten sie mindestens ein Eingangstor zur Parzelle, als auch die auf den Parzellen stehenden Häuschen gewaltsam. Nach bisherigem Kenntnisstand entwendeten die Täter Dinge des täglichen Bedarfs. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Dienstag, 20 Uhr, bis heute Morgen, 06 Uhr. Bisher liegen der Polizei Recklinghausen fünf Fälle vor.

Dorsten

Unbekannte traten am Dienstag, zwischen 15.10 Uhr und 15.30 Uhr, eine Wohnungstür ein und öffneten und durchwühlten alle Behältnisse in der Wohnung. Sie entwendeten Bargeld und flüchteten unerkannt vom Tatort an der Ellerbruchstraße.

Herten

Zwei Laptops entwendeten bislang unbekannte Täter aus einer Wohnung an der Schützenstraße. Die Wohnung befindet sich im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Täterhinweise liegen nicht vor. Tatzeitraum: Dienstag, 07.30 Uhr bis 16.45 Uhr.

Bottrop

An der Gladbecker Straße schlug in der Nacht zu heute (03.38 Uhr) ein unbekannter Mann die Glasscheibe eines Schaufenster ein und entnahm der Auslage mehrere Zippo-Feuerzeuge. Dann flüchtete er mit seinem Fahrrad über die Gladbecker Straße in Richtung Innenstadt. Er könnte, nach rechts, in die Schuberstraße abgebogen sein. Der Unbekannte war dunkel gekleidet und trug eine Kapuze oder Mütze. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Ein Anwohner wurde auf den Diebstahl aufmerksam, als er verdächtige Geräusche von draußen vernahm und nachsah.

Hinweise nimmt die Polizei Recklinghausen unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegen.

