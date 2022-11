Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Einbrecher dringen in Wohnhaus ein

Isselburg (ots)

Tatort: Isselburg, Minervastraße;

Tatzeit: 17.11.2022, zwischen 16.30 Uhr bis 19.00 Uhr;

Schmuck und Papiere haben Unbekannte am Donnerstag in Isselburg aus einer Wohnung gestohlen. Die Täter waren in das Gebäude an der Minervastraße gelangt, nachdem sie ein Fenster aufgehebelt hatten. Aus dem Inneren entwendeten die Einbrecher einen Safe und eine Schmuckschatulle. Die Tat ereignete sich zwischen 16.30 Uhr und 19.00 Uhr. Das Kriminalkommissariat in Bocholt bittet unter Tel. (02871) 2990 um Hinweise. (to)

