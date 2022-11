Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 22.11.2022:

Peine (ots)

Einbruch in unbewohntes Haus in Groß Ilsede

Am 21.11. wurde ein Einbruch in ein leerstehendes Einfamilienhaus im Schmedenstedter Weg in Groß Ilsede gemeldet. Eine Terrassentür wurde aufgehebelt, nachdem an der Gebäuderückseite die Jalousie gewaltsam geöffnet worden ist. Als Tatzeitraum kommt das vorangegangene Wochenende in Betracht. Nach ersten Erkenntnissen wurde kein Diebesgut erlangt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell