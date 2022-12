Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221201-4: Bürger und Polizei - Wir machen Musik!

Erftstadt (ots)

Harmonie-Ensemble des Landespolizeiorchesters tritt in Erftstadt auf

Der Chorverband der Deutschen Polizei e.V. richtet im Namen des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen unter dem Motto: "Bürger und Polizei - Wir machen Musik!" in diesem Jahr wieder Regionalkonzerte aus.

Am Sonntag (4. Dezember) findet ab 19 Uhr ein Adventskonzert in Zusammenarbeit mit dem Frauenchor 1983 Erftstadt-Lechenich in der katholischen Kirche St. Kilian in Erftstadt-Lechenich statt.

Landrat und Schirmherr Frank Rock begrüßt die Musikerinnen und Musiker des Harmonie-Ensembles des Landespolizeiorchesters sowie die Sängerinnen und Sänger des Polizeichors Köln e.V. und des Frauenchors 1983 Erftstadt-Lechenich.

Alle Mitwirkenden freuen sich mit weihnachtlichen Klängen musikalisch die Advents- und Weihnachtszeit beginnen zu lassen.

Karten für das Adventskonzert sind noch erhältlich und können an der Abendkasse für 15 Euro erworben werden. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell