Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221201-3: Mutmaßliche Trickdiebin erbeutete Bargeld

Bedburg (ots)

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 suchen Zeugen, die Hinweise zu einer 20 bis 35 Jahre alten Frau mit blondem Haar und einem grünen Pullover geben können. Ihr wird vorgeworfen, am Mittwoch (30. November) in Bedburg aus dem Auto eines Seniors (84) einen Briefumschlag mit Geld gestohlen zu haben.

Hinweise nehmen die Kriminalbeamten unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 11.30 Uhr soll der 84-Jährige Bargeld in vierstelliger Höhe bei einer Bank an der Arnold-Freund-Straße abgehoben und in einem Kuvert verstaut haben. Als er wieder in seinem Auto saß, habe eine unbekannte Frau die Beifahrertür geöffnet und ihm eine vermeintliche Unterschriftenliste für hilfsbedürftige Menschen vorgehalten, so dass ihm die Sicht auf den Beifahrersitz genommen wurde. Er soll die Dame daraufhin aufgefordert haben die Tür zu schließen. Noch auf dem Parkplatz der Bankfiliale stellte der Senior das Fehlen des Umschlags fest, welcher zuvor auf dem Beifahrersitz gelegen hatte. Die Unbekannte habe er eigenen Angaben zufolge jedoch nicht mehr auffinden können. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell