POL-MR: Einbrüche in Marburg, Stadtallendorf, Breidenstein und Gönnern + Unter Drogen- und/oder Alkoholeinfluss gefahren + Zigarettenautomat gesprengt + Zeugensuche nach sechs Unfallfluchten

Einbrüche

Marburg - Einbruch in Getränkemarkt

In einem Getränkemarkt in der Afföllerstraße erbeuteten Einbrecher das Wechselgeld und Tabakwaren im Gesamtwert von nach ersten Schätzungen etwa 4500 Euro. Durch die Tat entstand zudem ein Sachschaden in vierstelliger Höhe. Der oder die Täter nutzten ein Baugerüst zum Einstieg durch ein aufgebrochenes Fenster. Die Kripo Marburg bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zur Tatzeit zwischen 20 Uhr am Donnerstag und 06.50 Uhr am Freitag, 18. November. Wer hat ihn der Tatnacht Personen auf dem Gerüst beobachtet? Wer hat in dieser Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge an dem Getränkemarkt bzw. in der Afföllerstraße gesehen? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf - Einbruch in der Holzackerstraße

von Samstag auf Sonntag, 20. November, drangen Einbrecher zwischen 17 und 08.30 Uhr durch eine aufgebrochene Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Holzackerstraße ein. Den Spuren nach betraten und durchsuchten der oder die Täter sämtliche Räume. Nach ersten Prüfungen fehlt zumindest ein Elektroroller, ein Modell "Paul" des Herstellers "Trittbrett". Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe. Der Roller hat einen Wert von 1300 Euro. Wo steht seit spätestens Sonntagmorgen ein solcher Roller? Wem ist der Roller in der Tatnacht aufgefallen? Sachdienliche Hinweise auch zu diesem Einbruch bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Breidenstein - Einbruch in Baustoffhandel

Die Kripo Marburg sucht nach einem Einbruch in einen Baustoffhandel in der Straße Zum Hofrain nach Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen. Der Einbruch war zwischen 12 Uhr am Samstag und 14 Uhr am Sonntag, 20. November, wahrscheinlich aber in der Nacht zum Sonntag. Der oder die Täter hatten es auf Elektrowerkzeuge und Bargeld abgesehen. Sie durchwühlten u. a. den Verkaufsraum und besprühten diesen vor dem Verlassen mit im Laden gefundener Markierungsfarbe. Der Umfang der Beute steht noch nicht fest. Einen Teil der Beute schien deponiert in einem auf dem Parkplatz geparkten Anhänger und einer Mülltonne. Zum Abholen dieser Gegenstände kam es nicht mehr. Wer hat in der Tatnacht verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat Personen oder Fahrzeuge bemerkt? Wer hat außerhalb der Geschäftszeiten Verladetätigkeiten von Waren bemerkt? Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Gönnern - Einbrecher blieben ohne Beute

Möglicherweise hatten es der oder die Täter auf die in dem Schuppen stehenden Stromaggregate abgesehen. Sie scheiterten an den Gitterstäben des zum Schuppen umfunktionierten alten Hundezwingers und blieben deshalb ohne Beute. Der versuchte Einbruch war bereits zwischen 21 Uhr am Donnerstag und 19 Uhr am folgenden Freitag, 18. November. Der Tatort mit den Stallungen und Unterständen für Gerätschaften liegt am Waldrand in der Ortsrandlage von Gönnern. Wer hat dort Beobachtungen gemacht, die mit dem geschilderten Vorfall zusammenhängen könnten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0 oder die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg/Wetter - Unter Drogen- und/oder Alkoholeinfluss gefahren

Ein 44 Jahre alter Mann mit seinem Motorroller sowie zwei Frauen im Alter von 28 und 29 Jahren und ein 29 Jahre alter Mann als Autofahrer fuhren, obwohl sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln oder Alkohol standen. Die Kontrolle des Rollerfahrers war am Freitag, 18. November, um 20.50 Uhr in der Marburger Straße. Nachdem der Drogentest auf Amphetamine und Opiate reagiert hatte, gab der Mann den Konsum von Speed zu. Außerdem stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz des für diesen Roller notwendigen Führerscheins war. Noch in der gleichen Nacht zum Samstag überprüfte die Polizei um 23.35 Uhr eine 28- Jahre alte Autofahrerin in der Johann-Konrad-Schäfer Straße und eine 29-Jährige um 02.55 Uhr in der Emil-von-Behring-Straße. Bei der Jüngeren zeigte der Alkotest 1,48 Promille, bei der Älteren reagierte der Drogentest auf THC. Sie räumte daraufhin den zwei Tage zurückliegenden Konsum von Marihuana ein. Am Sonntagabend, um 20.50 Uhr endete dann die Autofahrt eines 29 Jahre alten Mannes mit der Kontrolle in der Marburger Straße in Wetter, weil sein Alkotest über 1,3 Promille anzeigte. Die Polizei veranlasste bei allen Vieren eine Blutprobe, stellte teils die Fahrzeugschlüssel und im Fall der alkoholisierten Fahrer auch die Führerscheine sicher.

Kirchhain - Zigarettenautomat gesprengt - Zeugen gesucht

Aufgrund von Zeugenaussagen, die einen entsprechenden lauten Knall hörten, dürfte die Sprengung des Zigarettenautomaten an der Straßenecke Am Schwimmbad, in der Nacht zum Samstag, 19. November, gegen 02.20 Uhr gewesen sein. Wie genau die Täter vorgingen und was sie benutzten, um den Ausgabeschacht des Automaten zu öffnen, steht derzeit noch nicht fest. Außer dem Automatenschaden in Höhe von vermutlich mehreren Tausend Euro entstand kein weiterer Sachschaden. Wie viele Schachtel aus dem Automaten fehlen steht ebenfalls noch nicht fest. Wer hat in der Nacht noch den Knall gehört und in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge gesehen? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Verkehrsunfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Neustadt - Spiegelschaden nach Kollision im Begegnungsverkehr

Die Polizei Stadtallendorf sucht Zeugen eines Unfalls auf der Landstraße 3263 zwischen Neustadt und Wasenberg am Dienstag, 15. November, um 06.30 Uhr. Bei dem Unfall kurz vor Neustadt entstand an einem schwarzen Skoda Octavia ein Spiegelschaden. Die 34 Jahre alte Fahrerin blieb unverletzt. Nach ihren Angaben kamen ihr aus Neustadt insgesamt vier hintereinanderfahrende Autos auf dem Weg nach Wasenberg entgegen. Als das dritte Auto ihren Skoda passierte hörte sie einen Schlag und sah anschließend den halb abgerissenen linken Außenspiegel an ihrem Auto. Während sie ihr Auto stoppte, setzte der Fahrer des verursachenden Autos seine Fahrt fort. Aufgrund der Lichtverhältnisse und der Schnelligkeit des Geschehens konnte die Skodafahrerin keine Angaben zum verursachenden Auto machen. Möglicherweise hat der Fahrer oder die Fahrerin des erwähnten vierten Fahrzeugs den Unfall gesehen und kann nähere Angaben machen. Die Polizei bittet diesen Fahrer oder die Fahrerin sowie etwaige weitere Unfallzeugen, sich zu melden. Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Kirchhain - Flucht nach Parkplatzrempler

Nach den Angaben des Fahrers kann der frische Unfallschaden hinten rechts nur am Montag, 14. November, zwischen 15.45 und17.15 Uhr entstanden sein. Zu dieser Zeit parkte sein schwarzer Nissan Qashqai in Kirchhain auf dem Parkplatz "Am Hexenturm" in der Schulstraße. Der Schaden am Nissan ist wahrscheinlich vierstellig. Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und zum Unfallhergang ergaben ich bislang nicht. Wer hat in der fraglichen Zeit auf dem Parkplatz ein Ein- oder Auspark- oder sonstiges Rangiermanöver beobachtet, bei dem es zur Kollision mit dem schwarzen SUV gekommen sein könnte? Wer kann Hinweise geben zum verursachenden Fahrzeug und/oder dessen Fahrer oder Fahrerin? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Hartenrod - Unfallflucht im Friedhofsweg - Kombi angefahren und abgehauen

Der bei einer Unfallflucht beschädigte graue Skoda Octavia Kombi parkte im Friedhofsweg in unmittelbarer Nähe zu den Parkplätzen der evangelischen Kirchengemeinde. Der Unfall passierte am Sonntag, 20. November, zwischen 12 und 14.30 Uhr. Der Schaden am Kombi ist vorne rechts an Stoßstange, Kotflügel und Licht und wohl vierstellig. Die Spuren deuten auf eine Kollision bei einem Ein- oder Ausparkmanöver hin. Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und/oder dessen Fahrer/Fahrerin ergaben sich nicht. Wer hat den Unfall gesehen? Wer hat typische Unfallgeräusche gehört und in diesem Zusammenhang ein wegfahrendes Fahrzeug gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Breidenstein - Zaunschaden

Möglicherweise beim Abbiegen oder Rangieren an der Einmündung Bahnstraße/Pfaffensteg beschädigte ein noch unbekanntes Fahrzeug einen Jägerzaun und verursachte einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Anschließend fuhr der Verursacher weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Unfall war zwischen 20 Uhr am Dienstag und 09.20 Uhr am folgenden Mittwoch, 16. November. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann sachdienliche Hinweise zum mutmaßlich verursachenden Fahrzeug geben? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Dautphetal - Ausweichmanöver endet mit Verkehrsunfall - Auto mit vier Insassen überschlägt sich

Alle vier Insassen eines sich überschlagenden und totalbeschädigten Autos blieben zwar äußerlich unverletzt, standen jedoch unter Schock. Drei kamen zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Nach Angaben der Insassen kam ihnen ein schwarzer SUV auf ihrer Fahrspur entgegen und machte ein Ausweichmanöver nötig, welches zu dem Unfall führte. Da zwischen der Erstbegegnung und dem späteren Unfallort die scharfe Kurve liegt, könnte der SUV-Fahrer, der seine Fahrt ohne anzuhalten fortsetzte, den Verkehrsunfall gar nicht mitbekommen haben. Eine Kollision hatte nicht stattgefunden.

Der Unfall passierte am Freitag, 18. November, gegen 19.30 Uhr, auf der Landstraße 3042 zwischen Hommertshausen und Mornshausen. Der graue VW, der sich dann überschlug, war mit vier Personen besetzt. Der 18-jährige Fahrer fuhr Richtung Mornshausen, als ihm aus seiner Sicht ca. 200 Meter vor der scharfen Rechtskurve ein schwarzer SUV auf seiner Spur entgegenkam. Sowohl der Fahrer des schwarzen SUV als auch der 18-Jährige wichen aus und konnten damit eine Kollision vermeiden. Der 18-Jährige geriet bei seinem Manöver auf den rechten Randstreifen und kam dann im weiteren Verlauf der Rechtskurve nach links von der Straße ab. Das Auto beschädigte zwei Verkehrszeichen, überschlug sich und blieb dann hinter der Kurve auf dem Dach liegen. Der 18-Jährige konnte sein Auto selbst verlassen und seinen Mitfahrern, einem 16-Jährigen und zwei 14-jährigen Mädchen aus dem Auto heraushelfen. Zwar gaben alle an, unverletzt zu sein, jedoch standen insbesondere die Mitfahrer sichtlich unter Schock, sodass die Polizei einen Rettungswagen hinzuzog. Nach der Erstversorgung transportierte der RTW die drei Mitfahrer zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus.

Wer war zur Unfallzeit noch auf der Landstraße zwischen Hommertshausen und Mornshausen unterwegs? Wer hat den Unfallhergang beobachtet? Wer kann Angaben zum schwarzen SUV und dem grauen VW und zu den jeweiligen Fahrweisen machen? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Marburg - Unfallflucht am Südbahnhof

Die Unfallflucht am Parkplatz des Südbahnhofs in der Frauenbergstraße war wahrscheinlich in der Nacht zum Freitag, 18. November. In dieser Nacht hörten Zeugen einen lauten Knall, ohne diesen zeitlich eingrenzen oder zuordnen zu können. Am Freitag um 13 Uhr bemerkte dann der Besitzer einen erheblichen frischen Unfallschaden an seinem in der vorangegangenen Nacht gegen Mitternacht abgestellten weißen Opel. Der Schaden ist auf der rechten Seite an Hintertür, Kotflügel und Radkasten und beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Tausend Euro. Der Unfallhergang steht nicht fest, eventuell stieß der Unfallverursacher beim Verlassen des Parkplatzes gegen den Opel. Aufgrund des Schadensausmaßes am Opel, könnte auch am verursachenden Auto ein Schaden entstanden sein. Wer hat den Unfall gesehen? Wer hat ebenfalls entsprechende Geräusche gehört und in diesem Zusammenhang ein wegfahrendes Auto gesehen? Wo steht ein frisch unfallbeschädigtes Fahrzeug, vielleicht mit weißer Fremdfarbe an der Schadenstelle? Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

