Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle & Küchenbrand

Aalen (ots)

Schwaikheim: Unfallflucht

Vermutlich durch einen bisher unbekannten Fahrzeugführer wurden in der Badstraße eine Parkbank sowie ein Mülleimer beschädigt. Der Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro wurde am Dienstagnachmittag bemerkt, der genaue Unfallzeitpunkt ist unbekannt. Zeugenhinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Winnenden-Birkmannsweiler: Küchenbrand

Aufgrund eines Küchenbrandes rückte die Freiwillige Feuerwehr am Dienstagabend kurz vor 19 Uhr in den Oberen Kirchweg aus. Ein Bewohner hatte sich Fischstäbchen zubereitet, hierbei geriet neben dem Herd gelagerter Unrat in Brand. Bis zum Eintreffen hatte der Bewohner den Brand bereits selbst gelöscht und die Wohnung mit seinen Kindern verlassen. Dabei zog sich der Mann leichte Verletzungen zu, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

Kernen im Remstal: Pkw gestreift

Am Dienstagnachmittag gegen 15:45 Uhr befuhr eine 86-jährige Opel-Fahrerin einen Parkplatz in der Karlstraße. Auf der Suche nach einem Parkplatz streifte die Dame beim Abbiegen eine entgegenkommende 23-jährige VW-Fahrerin. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5500 Euro.

Schorndorf: Unfallflucht

Am Sonntag gegen 14 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrer eines Lkw vom Hersteller Mercedes in der Friedrichstraße einen geparkten Audi und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am geparkten Pkw beläuft sich auf ca. 4000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell