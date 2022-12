Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221205-1: Zigarettenautomat aufgesprengt - Zeugensuche

Brühl (ots)

In der Nacht zu Samstag (3. Dezember) haben bislang Unbekannte laut ersten Erkenntnissen einen Zigarettenautomaten in Brühl aufgesprengt. Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen, die Angaben zur Sache machen können. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Ein aufmerksamer Zeuge soll gegen 1.30 Uhr zwei Personen an dem Zigarettenautomaten an der Kierbergerstraße beobachtet haben. Die circa 16- bis 20-jährigen Unbekannten sollen an dem Gerät hantiert haben und seien dann weggegangen. Kurze Zeit später habe der Zeuge einen lauten Knall gehört und gesehen, dass die Front des Automaten zerstört war. Dann sollen die dunkel gekleideten Täter in Richtung "Kierberger Bahnhofspark" geflüchtet sein. Einer der Täter sei dabei mit einem E-Scooter unterwegs gewesen. Die andere Person sei gelaufen.

Polizisten sicherten die Spuren am Tatort und stellten die Zigarettenpackungen aus dem Automaten sicher. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell