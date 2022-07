Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Vermisster 22-Jähriger tot in der Salm gefunden

Dreis (ots)

Ein 22-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Wittlich-Land ist am späten Dienstagabend, 5. Juli, tot aufgefunden worden.

Der 22-Jährige war am 3. Juli zuletzt gesehen worden und seitdem unbekannten Aufenthalts. Ermittlungen der Polizei führten zunächst nicht zum Auffinden des Mannes. Im Rahmen einer Suchaktion, an der rund 80 Feuerwehrleute sowie Polizeibeamte und ein Polizeihubschrauber beteiligt waren, fanden die Einsatzkräfte den leblosen 22-Jährigen am Dienstagabend gegen 20.40 Uhr in einem Fluss nahe der Ortschaft Dreis. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Ein Unglücksfall ist wahrscheinlich. Die Ermittlungen der Kripo Wittlich dauern an.

