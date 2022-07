POL-PPTR: Öffentlichkeitsfahndung: Zwei Tatverdächtige nach Einbruch in Wochenendhaus gesucht

Trier (ots) - Ein bislang Unbekannter raubte einem 60-jährigen Mann am gestrigen Sonntag, dem 3. Juli, zwischen 12:30 und 13 Uhr, am Krahnenufer in Trier das Portemonnaie und fügte dem Mann mehrere Verletzungen zu. Der Unbekannte sprach den Geschädigten auf dem Radweg am Krahnenufer an und forderte von ihm die Herausgabe seines Portemonnaies. Als der Geschädigte dies verweigerte, schlug der Unbekannte ihm mehrfach ins ...

