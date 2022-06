Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahrradkontrollen mit anschließender Fahrprüfung an der Grundschule in Hoya

Bild-Infos

Download

Hoya (ots)

(LUE) Im Rahmen des Fahrradführerscheins an der Grundschule in Hoya wurden am 10.06.2022 von 08:00 bis 09:00 Uhr insgesamt 35 Fahrräder der Schülerinnen und Schüler durch zwei Beamte des Polizeikommissariats Hoya kontrolliert.

Die Fahrräder wurden durch die Kinder bereits in den Wochen zuvor auf ihre Verkehrssicherheit überprüft und kräftig mit ihnen geübt. Nun präsentierten diese ihre Fahrräder stolz den Beamten. Die meisten Räder waren in einwandfreiem Zustand und somit konnte eine Prüfplakette angeklebt werden. Die wenigen Mängel an einzelnen Fahrrädern wurden aber ebenso dokumentiert und den Kindern die Mängelmeldung zur Instandsetzung mit nach Hause gegeben. Eine weitere Überprüfung erfolgt im Anschluss durch die Lehrkräfte.

Nach der Überprüfung führte die Grundschule dann in eigener Verantwortung eine kleine Fahrprüfung mit Streckenposten im Stadtgebiet durch. Auch dieser Bereich wurde durch die Beamten zu der Zeit verstärkt in die Streifenfahrt mit eingebunden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell