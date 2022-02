Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Einbruch in Schule

Pirmasens (ots)

Unbekannte Täter versuchten in ein zweistöckiges Containergebäude der Horebschule in der Herzogstraße in Pirmasens einzubrechen. Hierbei wurden zwei Eingangstüren an der Südseite sowie mehrere Fenster an der Nordseite des Gebäudes beschädigt. Den bislang noch unbekannten Tätern gelang es nicht in das Gebäude einzudringen. Die Schadenshöhe wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Der Tatzeitraum liegt innerhalb der letzten zwei Wochen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell