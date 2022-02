Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Überladung - Überbreite - Ladung unzureichend gesichert

Bild-Infos

Download

Hinterweidenthal (ots)

Hinterweidenthal, Kaltenbach

Am Freitag, den 04.02.2022 gegen 16:00 Uhr, wurde im Bereich der Tankstelle in Hinterweidenthal ein LKW mit Metallschrott beladen fahrend festgestellt werden. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte durch die Beamten festgestellt werden, dass die hintere Bereifung des LKW beidseitig gedrückt war. Hiernach bestand der Verdacht der Überladung des LKW. Dieser wurde zu einem nahegelegenen Firmengelände zwecks Wiegung begleitet. Die Wiegung ergab eine Gesamtmasse des LKW von 4620kg, was bei der zulässigen Gesamtmasse von 3000kg einer Überladung von 54% brutto entspricht. Im Rahmen der weiteren Kontrolle konnte durch die kontrollierenden Beamten festgestellt werden, dass die Ladung sehr weit nach Außen ragte. Nach einer Messung vor Ort konnte eine Überbreite von 36cm festgestellt werden. Weiterhin war die Ladung unzureichend gesichert. Die Weiterfahrt wurde dem Kraftfahrzeugführer bis zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit untersagt. Eine Teilumladung auf einen anderen LKW ist erfolgt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 18-jährigen Kraftfahrzeugführer und auch den Fahrzeughalter wird eingeleitet. /pidn

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell