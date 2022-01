Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Gedenkveranstaltung zum Gedenken an Coronatote - Versammlungsende mit gemeinsamen Lied

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg

17.01.2022, 17:00 Uhr

Am Montagnachmittag trafen sich ab 17.00 Uhr etwa 200 Personen zu einer ordnungsgemäß angezeigten Versammlung zum Gedenken an die an Corona Verstorbenen vor dem Rathaus.

Die Teilnehmer der Gedenkversammlung zündeten Kerzen auf der Rathaustreppe an. Verschiedene Redner hielten Ansprachen und die Versammlung endete mit dem gemeinsamen Lied "We shall overcome ..."

Die Teilnehmer verhielten sich sehr kooperativ, der Verlauf dieser Versammlung war durchweg friedlich und erfolgte unter Beachtung aller vorgegebenen Beschränkungen hinsichtlich Maskenpflicht und Mindestabstände.

Nach etwa 60 Minuten war die Versammlung beendet.

Zeitgleich trafen sich in der Wolfsburger Innenstadt etwa 680 Personen, um an einer nicht angezeigten Versammlung teilzunehmen. Aufgrund von Verstößen gegen die Allgemeinverfügung der Stadt Wolfsburg (Verpflichtung zum Tragen von FFP2-Masken für Versammlungsteilnehmer) wurden 49 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, eine Person wurde nach einer Widerstandshandlung zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Gegen sie und eine weitere Person wurden Strafanzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gefertigt.

Insgesamt wurden 11 Personen nach kontinuierlichen Verstößen von der Versammlung ausgeschlossen. Gegen eine weitere Person wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gem. des Niedersächsischen Versammlungsgesetzes gefertigt.

Während des Verlaufs der Versammlung war bereits eine kontinuierliche Abwanderung von Teilnehmern zu verzeichnen. Die Versammlung endete nach eineinhalb Stunden mit nur noch etwa 40 verbliebenen Teilnehmern auf dem Rathausvorplatz.

