Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Arnstadt (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignete sich am Freitagabend an der Kreuzung Stadtilmer Straße - Ilmenauer Straße. Hierbei missachtete die 54-jährige Fahrerin eines Pkw Seat die Vorfahrt und kollidierte mit einem Pkw Dacia, welcher zur gleichen Zeit die Kreuzung befuhr. Die Fahrerin des Pkw Seat und die 47-jährige Dacia-Fahrerin wurden bei dem Aufprall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.(rk)

