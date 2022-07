Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220721-2: Autofahrerin bei Verkehrsunfall schwerverletzt - Krankenhaus

Erftstadt (ots)

Ein weiterer Unfallbeteiligter wurde leicht verletzt

Am Donnerstagmorgen (21. Juli) ist eine Autofahrerin (53) bei einem Verkehrsunfall in Erftstadt schwer verletzt und eine weitere Person (35) leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten die Patienten in Krankenhäuser. Polizisten sperrten den Unfallort auf der Kreisstraße (K) 44 in Fahrtrichtung Lechenich sowie die Bundesstraße (B) 265 in Fahrtrichtung Heinz-Krämer-Straße für die Zeit der Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme.

Laut ersten Erkenntnissen war die 53-Jährige mit ihrem Ford, auf der Bundesstraße (B) 265 in Richtung Liblar unterwegs. Zeitgleich fuhr der Fahrer (35) eines Kastenwagens auf der K 44 in Richtung Merowingerstraße. Im Kreuzungsbereich der beiden Straßen kam es zum Zusammenstoß. Dabei zogen sich die Beteiligten ihre Verletzungen zu. Laut ersten Ermittlungen soll die Ampelanlage zur Unfallzeit nicht funktioniert haben.

Polizisten sperrten Teile der B 265 und der K 44 bis circa 12 Uhr und nahmen den Unfall auf. Weitere Beamte leiteten den Verkehr an den Absperrungen ab. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (sc)

