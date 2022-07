Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220720-4: Schwerverletzter Fußgänger verstorben

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung mit der Ziffer 4 von Montag, 4. Juli 2022 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/5264620

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Rhein-Erft-Kreis geben bekannt:

Am Dienstag (19. Juli) ist der bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzte 82-jährige Fußgänger in einer Uniklinik seinen Verletzungen erlegen. Der Senior hatte sich die schweren Verletzungen bei einem Verkehrsunfall am Montag (4. Juli) auf der Burgstraße in Frechen zugezogen. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an. (akl)

