Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220720-3: Tankstellenräuber festgenommen

Brühl (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung mit der Ziffer 1 von Montag, 18. Juli 2022 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/5275629

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Rhein-Erft-Kreis geben bekannt:

Kriminalbeamte des Kriminalkommissariats 13 haben am Dienstagnachmittag (19. Juli) einen 30-jährigen Mann in Brühl an seiner Meldeanschrift auf der Grundlage eines Beschlusses des Amtsgerichts Köln festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, an einer Tankstelle in Brühl einen Angestellten (26) bedroht und im Anschluss Bargeld aus der Kasse geraubt zu haben.

Zeugenhinweise und Bilder einer Videoüberwachung führten die Ermittler zu dem bereits polizeibekannten 30-Jährigen. In der Vergangenheit war er wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten. Bei der Festnahme fanden die Beamten auch die Tatkleidung. Die Ermittlungen wo sich die Tatbeute befindet dauern noch an. Die kriminalpolizeiliche Auswertung der Videoaufzeichnungen ergab keine Hinweise auf eine tatsächliche Bewaffnung des Tatverdächtigen während des Überfalls. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell