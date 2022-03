Ulm (ots) - Zwischen 21.30 und 22.15 Uhr versuchten Einbrecher in das Gebäude in der Kuhnbergstraße zu gelangen. Dabei sägten sie ein Loch in eine Wand die aus Pressspanplatten und Dämmmaterial bestand. Ihre Tat führten sie nicht zu Ende und flüchteten unerkannt. Zurück blieb ein etwa 30cm großes Loch in der ...

