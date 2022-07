Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220721-1: Täter erbeuteten Smartphone

Bergheim (ots)

Geschädigter erstattet Anzeige auf einer Polizeiwache

Am Mittwochabend (20. Juli) sollen zwei Unbekannte das Smartphone eines 29-Jährigen in Bergheim geraubt haben. Einer der Männer habe dem Geschädigten das Mobiltelefon aus der Hand gezogen.

Gegen 20.30 Uhr sei der Bergheimer in der Parkanlage "Grüne Lunge" an der Kennedystraße in Richtung des Spielplatzes spazieren gegangen. Ihm seien zwei junge Männer entgegengekommen, die ihn angesprochen haben sollen. Einer von ihnen habe verlangt, dass er stehen bleibe und seine Hosentaschen leeren soll. Im gleichen Moment habe einer der Männer das Smartphone aus seiner Hand gezogen und ihm gedroht ihn zu schlagen. Beide Täter flohen daraufhin in Richtung Amtsgericht. Einer fuhr auf einem Fahrrad, während der Zweite zu Fuß floh.

Die Täter sollen etwa 25 Jahre alt sein. Der Haupttäter sei 175 Zentimeter groß, von athletischer Statur und habe kurzes hellblondes Haar. Er soll eine kurze blaue Hose und ein blaues Hemd getragen haben. Der zweite Täter sei mit 170 Zentimetern etwas kleiner.

Zeugen, die die Tat beobachtet oder die beiden Täter im Bereich der Parkanlage (Am Knüchelsdamm, Kennedystraße, Erftallee) gesehen haben, werden gebeten sich bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 21 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststellte.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell