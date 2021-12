Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Einbruch in Einfamilienhaus

Lengerich (ots)

Am Samstagnachmittag (18.12.21) in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 18.30 Uhr sind unbekannte Täter an der Straße An der Waldeisenbahn in der Innenstadt in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Sie hebelten die Terrassentür auf und verschafften sich so Zugang zu dem Gebäude. Sie durchwühlten der Spurenlage zufolge mehrere Räume. Angaben zum Diebesgut liegen noch nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas beobachtet haben. Hinweise nimmt die Wache in Lengerich entgegen unter Telefon 05481/9337-4515.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell