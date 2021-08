Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 16-jähriger Kradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Rhynern (ots)

Am Freitagnachmittag (13. August) wurde ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer aus Soest bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Caldenhofer Weg/ Illinger Straße schwer verletzt. Er befuhr gegen 17.27 Uhr den Caldenhofer Weg in Richtung stadtauswärts, als es im Kreuzungsbereich Illinger Straße zum Zusammenstoß mit dem 63-jährigen Fahrer eines Nissan aus Welver kam. Dieser hatte zuvor die Illinger Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts befahren und beabsichtigte, den Caldenhofer Weg zu kreuzen, um seinen Weg auf der Rhynernstraße geradeaus weiter fortzusetzen. Der junge Yamaha-Fahrer wurde zur stationären Behandlung in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.(es)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell