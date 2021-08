Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfall verursacht und geflüchtet

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Hohenhöveler Straße in Höhe der Haus Nummer 26 entstand am Freitag, 13. August, gegen 9.50 Uhr, Sachschaden in Höhe von etwa 1200 Euro. Eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin stieß dort mit einem geparkten Auto zusammen und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden an dem grau-schwarzen Volkswagen T-ROC/ A1 zu kümmern. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei die etwa 80 Jahre alte Fahrerin eines bislang unbekannten Autos, welche nach Zeugenaussagen zum Tatzeitpunkt die Hohenhöveler Straße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung befahren habe. Die Fahrerin habe graue Haare und einen Mundschutz getragen. Hinweise auf einen möglichen Verursacher nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 - 916 - 0 oder elektronisch unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(es)

