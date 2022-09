POL-PDLD: Nach Streit Glasscheibe beschädigt

Bellheim (ots) - Am Donnerstagnachmittag verschafften sich unbekannte Täter gegen 15 Uhr über ein offenstehendes Fenster Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung in der Hauptstraße in Bellheim. Sie entwendeten Gegenstände im Wert von etwa 200 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau ...

