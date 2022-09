POL-PDLD: Mehrere Sachbeschädigungen

Germersheim (ots) - Am Dienstag ereignete sich in der Fischerstraße in Germersheim eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte im Zeitraum von 12:00 -15:30 Uhr einen am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der ...

