Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Warnbake gestohlen

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Krechtinger Straße;

Tatzeit: 29.01.2023, 20.00 Uhr;

Unter den Arm geklemmt hat sich ein Unbekannter am Sonntagabend in Rhede eine Warnbake. Ein Zeuge hat das Geschehen beobachtet, das sich an der Krechtinger Straße abgespielt hat. Demnach habe ein Radfahrer die rot-weiße Bake samt gelbem Blinklicht aus dem Sockel gehoben und sei damit weggefahren. Der Tatverdächtige sei von korpulenter Statur gewesen und habe eine gelb reflektierende Jacke getragen. Hinweise erbittet die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell