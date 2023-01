Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Gartentor hält stand

Ahaus-Wüllen (ots)

Tatort: Ahaus-Wüllen, Lohweg;

Tatzeit: zwischen 29.01.2023, 14.00 Uhr, und 30.01.2023, 13.00 Uhr;

Hebelspuren in Höhe des Schlosses zeugen von einem Versuch Unbekannter, ein Tor zu einem Garten in Ahaus-Wüllen aufzubrechen. Die Metalltür hielt stand. Zu dem Geschehen am Lohweg kam es zwischen Sonntag, 14.00 Uhr, und Montag, 13.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

