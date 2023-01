Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - In Geschäft eingebrochen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Berliner Platz;

Tatzeit: zwischen 28.01.2023, 19.00 Uhr, und 30.01.2023, 09.20 Uhr;

Beute haben Unbekannte in Bocholt bei einem Einbruch gemacht. Am Berliner Platz ist es Einbrechern am vergangenen Wochenende gelungen, sich gewaltsam Zugang in ein Geschäft zu verschaffen. Die Täter hatten eine Außentür aufgehebelt, die zur Promenade liegt. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie Bargeld sowie Handtaschen und Geldbörsen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell