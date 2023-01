Rhede-Vardingholt (ots) - Tatort: Rhede-Vardingholt, Im Kretier; Tatzeit: zwischen 29.01.2023, 18.30 Uhr, und 30.01.2023, 08.00 Uhr; In Betriebsgebäude eingebrochen sind Unbekannte in der Nacht zum Montag auf zwei Hofstellen in Rhede-Vardingholt. Beide liegen an der Straße Im Kretier. Im ersten Fall hebelten die Einbrecher eine Tür auf, durchsuchten das Innere und ...

