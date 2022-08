Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Pedelecfahrer bei Sturz leicht verletzt

Herdecke (ots)

Am Dienstag fuhr ein 78-jähriger Herdecker mit seinem Pedelec auf der Straße In der Erdbrügge in absteigender Fahrtrichtung. In Höhe einer Baustelle wollte er mit seinem Fahrrad seine Fahrt auf dem Gehweg weiterfortzusetzen. An dem Bordstein verlor er die Kontrolle, kam zu Fall und verletzte sich leicht. Der Herdecker wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

