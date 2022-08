Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Sprockhövel (ots)

Eine 39-jährige Sprockhövelerin war am Dienstagmorgen mit ihrem Pkw auf der Elfringhauser Straße in Richtung Hattingen unterwegs. Sie fuhr, mit der Absicht diese zu überqueren und ihre Fahrt in der Barmer Straße fortzuführen, in die Elfringhauser Straße ein. Hierbei übersah sie, die sich auf der vorfahrtsberechtigten Fahrbahn befindliche 49-jährige Ford Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch sich die 39-Jährige leicht und die 49-Jährige schwer verletzte. Beide Fahrerinnen wurden mit einem Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell