Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede-Vardingholt - Einbrüche in landwirtschaftliches Betriebsgebäude

Rhede-Vardingholt (ots)

Tatort: Rhede-Vardingholt, Im Kretier;

Tatzeit: zwischen 29.01.2023, 18.30 Uhr, und 30.01.2023, 08.00 Uhr;

In Betriebsgebäude eingebrochen sind Unbekannte in der Nacht zum Montag auf zwei Hofstellen in Rhede-Vardingholt. Beide liegen an der Straße Im Kretier. Im ersten Fall hebelten die Einbrecher eine Tür auf, durchsuchten das Innere und entwendeten ein elektrisch angetriebenes Dreirad in Rot vom Typ Easy Rider 3. Im zweiten Fall machten sich die Täter an einer Zugmaschine und in einer Werkstatt zu schaffen. Entwendet haben sie dort nach ersten Erkenntnissen nichts. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell