Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher scheitern

Bocholt (ots)

Tatort; Bocholt, Hamminkelner Straße;

Tatzeit: zwischen 27.01.2023, 18.00 Uhr, und 30.01.2023, 07.45 Uhr;

Stand gehalten hat am Wochenende die Eingangstür zu den Räumen einer Firma in Bocholt. Erfolglos hatten die Täter versucht, mit Gewalt in die Büroräume an der Hamminkelner Straße einzudringen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell