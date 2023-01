Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Schäden an Pkw angerichtet

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Dorbröker; Tatzeit: zwischen 28.01.2023, 21.00 Uhr, und 29.01.2023, 11.20 Uhr;

Mutwillig beschädigt haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag in Rhede zwei abgestellte Wagen. Im ersten Fall traten einen Außenspiegel ab und schlugen die Fensterscheide der Beifahrertür ein. Das Geschehen spielte sich auf einem Parkplatz an der Straße Dorbröker ab. Das zweite derartige Vorkommnis ereignete sich an der Weberstraße. Auch dort beschädigten Unbekannte den Außenspiegel eines geparkten Autos. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

