Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannter Mann greift 59-Jährigen nach verbaler Auseinandersetzung hinterrücks an

Hagen-Mitte (ots)

Nach einer verbalen Auseinandersetzung griff ein bislang unbekannter Täter am Samstagmittag (28.01.2023) in der Innenstadt einen 59-jährigen Mann hinterrücks an. Gegen 11.30 Uhr ging der Hagener über die Hohenzollernstraße. Vor einem dortigen Drogeriemarkt entstand aus bislang ungeklärter Ursache eine zunächst verbale Auseinandersetzung zwischen ihm und dem unbekannten Täter. Nachdem der 59-Jährige sich herumgedreht hat und weggehen wollte, schlug der Unbekannte ihm plötzlich von hinten gegen den Kopf. Dadurch stürzte er zu Boden. Am Boden liegend trat der Angreifer auf den Hagener ein und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Den Polizeibeamten gegenüber sagte der leicht verletzte Mann, dass der Unbekannte etwa 40 bis 45 Jahre alt und 180 cm bis 185 cm groß war. Er hatte kurze, schwarze Haare und hatte ein "südosteuropäisches Aussehen". Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief ohne Erfolg. Die Kripo ermittelt wegen der gefährlichen Körperverletzung. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell