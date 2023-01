POL-HA: Wohnungseinbruch

Hagen-Haspe (ots) - Am 27.01.2023, in der Zeit von 13:10 Uhr - 22:30 Uhr, kam es in der Straße Am Postkopf in Hagen-Haspe zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr im genannten Zeitraum mit seinem Kraftfahrzeug die Köckingstraße in Richtung Am Postkopf. Bei einem Abbiegemanöver habe der Fahrzeugführer den am rechten Fahrbahnrand in der Straße Am Postkopf abgestellten Pkw Renault ...

