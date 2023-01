Polizei Hagen

POL-HA: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Hagen-Haspe (ots)

Am 27.01.2023, in der Zeit von 13:10 Uhr - 22:30 Uhr, kam es in der Straße Am Postkopf in Hagen-Haspe zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr im genannten Zeitraum mit seinem Kraftfahrzeug die Köckingstraße in Richtung Am Postkopf. Bei einem Abbiegemanöver habe der Fahrzeugführer den am rechten Fahrbahnrand in der Straße Am Postkopf abgestellten Pkw Renault im Frontbereich beschädigt. Insbesondere war der vordere Stoßfänger eingedrückt und teilweise abgerissen. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Der Fremdschaden wird auf ca. 4000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331-986-2066 entgegen.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell