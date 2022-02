Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 04.02.2022.

Salzgitter (ots)

Versuchter Einbruch in ein Tankstellengebäude.

Salzgitter, Frankfurter Straße, 02.02.2022, 22:00 Uhr-03.02.2022, 05.45 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand hatten die unbekannten Täter versucht, mittels massiver Gewalt ein Glaselement einer Eingangstür einzuschlagen. Sie scheiterten jedoch an ihrem Vorhaben und ein Eindringen in die Räume war nicht möglich. Es entstand ein Schaden in mittlerer dreistelliger Höhe.

Wiederholte Dreistigkeit bei einem Schockanruf.

Salzgitter, Ringelheim, Johannesstraße, 03.02.2022, 14:30-15:15 Uhr.

Eine dreiste Täterin hatte versucht, eine 73-jährige Seniorin zur Zahlung einer Geldsumme zu veranlassen.

In dem Telefonat habe sich die Täterin als Polizeibeamtin ausgegeben und geschildert, dass die Tochter der Angerufenen in einen Verkehrsunfall verwickelt sei und sie nunmehr eine hohe 5-stellige Bargeldsumme zahlen müsse. Die Tochter würde sich derzeit in der Polizeiwache befinden. Noch während des Telefonates habe eine vermeintliche Staatsanwältin der Forderung Nachdruck verliehen.

Nur durch einen glücklichen Umstand wurde kein Geld ausgehändigt. Erneut bitten wir, niemals auf auf eine Betrügerei dieser Art hereinzufallen. Bitte holen sie sich immer Rat und Hilfe bei Personen ihres Vertrauens und der Polizei und händigen sie niemals Bargeld aus.

Nach Defekt am Reifen kam ein Lkw von der Fahrbahn ab.

Salzgitter, Watenstedt, Industriestraße Mitte, 03.02.2022, 12:30 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 70-jähriger Fahrer eines Lkw die Kreisstraße 30 aus Richtung Salzgitter Lebenstedt kommend in Fahrtrichtung A 36. Auf Grund eines offensichtlichen Reifenschadens kam der Lkw nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte im weiteren Verlauf seiner Fahrt insbesondere Teile des Grünstreifens, Felder der Schutzplanke und Leitpfosten. Bei dem Lkw verschob sich auf Grund dessen der Containeraufbau. Im weiteren Verlauf musste dieser abgeladen werden. Es entstand ein Schaden von ca. 11.000 Euro.

