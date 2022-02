Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 04.02.2022.

Salzgitter (ots)

Dringender Zeugenaufruf nach einem versuchten sexuellen Übergriff auf eine Frau in der Öffentlichkeit.

Salzgitter, Stadtweg, Hinteres Ostertal, 04.02.2022, 07:30 Uhr.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen soll eine 35-jährige Frau von einem unbekannten Täter angesprochen worden sein. Dieser soll versucht haben, die Frau mehrfach in ein Gebüsch zu stoßen. Die Tat habe sich auf einem Parkweg zugetragen, der rückwärtig der Grundschule am Ostertal in Richtung Konrad-Adenauer-Straße verläuft.

Nachdem der Mann sich vor die Frau gestellt und seine sexuellen Absichten verbal artikuliert hatte, habe er die Frau gepackt und in das Gebüsch gezogen. Die Frau habe sich daraufhin zur Wehr gesetzt und den Mann weggestoßen. Hierbei habe die Frau sehr lautstark "nein" gerufen. Der Mann flüchtete unerkannt und kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 180-185 cm, hatte einen dunklen Stoppelbart, kräftiger Gestalt, trug eine schwarze Jacke und vermutlich generell dunkle Sachen. Der Hautteint war eher etwas dunkler. Eventuell könnte der Täter eine Mütze getragen haben. Das Alter des Täters könnte im Bereich von 40 Jahren liegen.

Die Frau erlitt bei der Tat leichte Verletzungen.

Die Polizei ist auf Hinweise angewiesen. Insbesondere suchen wir Zeugen, denen eine auffällige männliche Person im Bereich des Tatortes aufgefallen ist. Auch suchen wir Zeugen, die sich an ein prägnantes "nein" erinnern können.

Diese Zeugen werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 05341/18970 bei den Beamten der Polizei in Salzgitter zu melden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell