Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wildunfall

Mönchpfiffel (ots)

Zu einem Wildunfall zwischen einem Pkw Audi A4 und einem Wildschwein kam es am Samstag, den 22.01.2022, gegen ca. 19:25 Uhr als der Fahrer mit seinem Pkw die L1218 von Mönchpfiffel kommend in Richtung Allstedt befuhr. Der Fahrer des Pkw blieb unverletzt, das Wildschwein überlebte den Zusammenstoß jedoch nicht und verstarb auf dem angrenzenden Feld. Am Pkw entstand Sachschaden im Frontbereich.

