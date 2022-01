Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall trotz Einweiser

Schönewerda (ots)

Ein weiterer Unfall wurde der Polizei am Freitag den 21.01.2022 gegen 15:20 Uhr mitgeteilt. Der Unfall ereignete sich auf der L1218 von Donndorf kommend in Richtung Schönewerda. Der Fahrer eines Lkw Ford Transit musste an der Engstelle am Flutkanal auf Grund Gegenverkehr rückwärtsfahren und wurde hierbei von dem Fahrer des hinter ihm befindlichen Pkw Daimler-Benz eingewiesen. Trotz der Einweisung stieß der Fahrer des Ford Transit gegen den Daimler-Benz. Sachschaden entstand nur am Pkw Daimler-Benz.

