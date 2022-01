Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hund überfahren

Helbedündorf (ots)

Am Freitagmorgen befuhr ein 41-jähriger Mann in seiner Sattelzugmaschine die Landstraße 1032 von Wiedermuth in Richtung Toba. Am Ortseingang Toba, auf Höhe des Friedhofs, sprangen plötzlich zwei Hunde auf die Straße. Der Mann versuchte den Aufprall zu verhindern, kollidierte aber mit einem der Tiere. Der Labrador verstarb noch an der Unfallstelle. Der zweite Hund blieb unverletzt.

