Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auffahrunfall

Artern (ots)

Am Freitag den 21.01.2022 gegen 13:20 Uhr befuhren der Fahrer eines Pkw Ford Focus sowie der ihm folgende Fahrer eines Pkw Seat Leon, die Rudolf-Breitscheid-Straße in Artern in Richtung Kalbsrieth. In Höhe der Einmündung zur Nordstraße musste der Fahrer des Pkw Ford Focus verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte der ihm folgende Fahrer des Pkw Seat Leon zu spät und fuhr auf seinen Vordermann auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt.

