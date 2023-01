Polizei Hagen

POL-HA: Streit wegen nicht getragener medizinischer Maske - 56-Jähriger geht auf Busfahrer los

Hagen-Altenhagen (ots)

Ein 56-jähriger Mann griff am Donnerstagnachmittag (26.01.2023) in Altenhagen einen Busfahrer an, nachdem dieser ihn dazu aufgefordert hat, eine medizinische Maske zu tragen. Gegen 16.30 Uhr stieg der Herdecker an der Bushaltestelle Eichendorffstraße in den Linienbus ein. Der 54-jährige Fahrer erkannte, dass der Mann den vorgeschriebenen Mund- Nasen-Schutz nicht trug und wies ihn darauf hin. Als Reaktion darauf beleidigte der 56-Jährige den Busfahrer und zündete sich in dem Bus eine Zigarette an. Nachdem der Fahrer die Polizei alarmierte, ging der aggressive und alkoholisierte Mann auf den 54-Jährigen zu und schlug mehrfach mit der Faust in Richtung seines Gesichtes. Der Fahrer konnte die Schläge aber abwehren. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen der versuchten Körperverletzung sowie der Beleidigung gegen den Angreifer ein. (sen)

