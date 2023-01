POL-HA: Streifenpolizisten nehmen Drogendealer Kokain ab

Hagen-Haspe (ots) - Am Donnerstag, 26.01.2023, fuhr eine Frau (41) in ihrem Fiat gegen 08:10 Uhr die Enneper Straße entlang in Richtung Haspe. Hinter ihr bewegte sich der Audi eines 68-Jährigen in dieselbe Richtung. Ersten Ermittlungen zufolge bog die Frau in eine Einfahrt ein, um zu wenden und setzte rückwärts wieder auf die Straße. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Autos. Die 41-Jährige verletzte sich ...

