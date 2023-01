Polizei Hagen

POL-HA: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus - Polizisten bemerken Rauchentwicklung

Hagen-Mitte (ots)

Während eines Einsatzes stellten Polizeibeamte am Mittwochabend (25.01.2023) einen Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Innenstadt fest. Gegen 20.30 Uhr befanden sich die Beamten wegen eines Einsatzes in der Haldener Straße. Zum Ende dieses Einsatzes bemerkten sie eine Rauchentwicklung aus dem Kellerfenster eines dortigen Mehrfamilienhauses. Bei einem Blick durch das Fenster erkannten die Polizisten eine Flamme, die sich schnell zu einem Brand des gesamten Kellerabteils ausbreitete. Beamte der Hagener Feuerwehr kamen hinzu und löschten das Feuer. Durch den Brand wurden ein Gas- sowie ein Stromkasten und mehrere Kabel beschädigt. Weil die Gas- und Stromversorgung des Hauses vorübergehend abgestellt werden mussten, kamen die Bewohner des Hauses für die Nacht bei Bekannten unter. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kripo hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. (sen)

