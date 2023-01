Polizei Hagen

POL-HA: Kelleraufbrüche in Haspe

Hagen-Haspe (ots)

Am Mittwoch, 25.01.2023, rief eine Anwohnerin der Gabelsberger Straße die Polizei. Unbekannte hatten sich in der Zeit zwischen Dienstag, 17:00 Uhr, und Mittwoch, 07:45 Uhr, Zugang zu dem Mehrfamilienhaus verschafft. Anschließend brachen sie im Keller mehrere Abteile auf. Dazu zerschnitten sie unter anderem Vorhängeschlösser mit einem Werkzeug. Wer die Täter waren oder was genau gestohlen wurde, ist noch unklar. Zeugenhinweise nimmt die Kripo unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

