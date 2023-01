Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannter Täter stiehlt Auto eines 78-Jährigen von Supermarkt-Parkplatz - Schlüssel während des Einkaufs aus Jackentasche entwendet

Hagen-Vorhalle (ots)

Am Mittwochnachmittag (25.01.2023) stahl ein bislang unbekannter Täter einem 78-jährigen Mann während des Einkaufes zuerst den Autoschlüssel aus der Jackentasche und anschließend auch das Fahrzeug von dem Parkplatz. Der Senior war, zwischen 14.40 Uhr und 15.10 Uhr, in dem Supermarkt in der Ophauser Straße in Vorhalle einkaufen. Als er anschließend zu seinem grauen Mercedes zurückgehen wollte, stellte er fest, dass dieser nicht mehr auf dem Parkplatz stand. Er sagte den Polizeibeamten, dass der Täter ihm den Fahrzeugschlüssel während des Einkaufs unbemerkt aus der Jackentasche gestohlen haben muss. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Auto verlief ohne Erfolg. Die Kripo ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls von Kraftfahrzeugen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331-986 2066 zu melden. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell