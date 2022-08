POL-NOM: Whirlpool beschädigt

Northeim (ots) - Northeim, Am Klostergarten Montag, 01.08.2022, 16:50 Uhr NORTHEIM(da) - Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am gestrigen Nachmittag gegen 16:50 Uhr zu einem Brand in einem Müllcontainer nahe der Tiefgaragenausfahrt des Citycenters. Der Brand konnte durch die hinzugerufene Feuerwehr schnell gelöscht werden, leichter Sachschaden entstand lediglich am Container selbst. Eine Selbstentzündung ist auszuschließen, die Polizei hat daher die Ermittlungen ...

mehr