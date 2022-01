Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fußgänger erfasst - oder doch nicht?

Kaiserslautern (ots)

Weil sie möglicherweise beim Abbiegen einen Fußgänger touchierte, hat sich eine Autofahrerin am Montagvormittag bei der Polizei gemeldet. Wie die 23-Jährige mitteilte, war sie gegen 10.45 Uhr mit ihrem Toyota Corolla in der Jacob-Pfeiffer-Straße unterwegs und bog nach links ab. Dabei - so vermutete die Frau - habe sie mit ihrem Außenspiegel einen Fußgänger gestreift.

Im Rückspiegel konnte sie sehen, wie der Mann mit den Armen fuchtelte und vor sich hin schimpfte. Die Frau wendete ihr Auto, um mit dem Fußgänger zu sprechen - als sie zur "Unfallstelle" zurückkam, war der Mann allerdings nicht mehr da.

Eine polizeiliche Abfrage im Krankenhaus und bei der Rettungsleitstelle nach verletzten Fußgängern ergab keine "Treffer". Ob der Passant tatsächlich mit dem Spiegel erfasst wurde, ist deshalb unklar. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell